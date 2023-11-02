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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışlarında "Marmaris Belediyesi Günü" adı altında körfezde ve açık denizde birer yarış yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:33 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:42
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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışlarında "Marmaris Belediyesi Günü" adı altında körfezde ve açık denizde birer yarış yapıldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        Dördüncü gün yarışlarında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

        Hakem heyeti yeterli rüzgar olduğunda yarışların startını verdi. Körfezde IRC, açık denizde de IRCCHR grubundaki yatlar birer yarış yaparak günü tamamladı.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

        Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

        - Marmaris Belediyesi Günü Yarışları

        IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

        IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

        IRC3: St.Anna/Vlag Kadetov

        IRC4: Space Jockey/Viktor Zakharov

        IRC5: Looping/Yury Shuvalov

        IRCCHR1: Aldebaran/Egor Ignatenko

        IRCCHR2: Northberry Blu/Pavel Gorbunov

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4: Kaçamak/Pavel Kucherkov

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