Fethiye açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.