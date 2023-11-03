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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, beşinci gün yarışlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:57
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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, beşinci gün yarışlarıyla tamamlandı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

        Yatlar, organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp, start verilene kadar antrenman turları attı.

        Körfezde IRC ve IRCCHR grubundaki yatlar, hakem heyetinin belirlediği üçgen rotada, sınıflarına göre start aldıktan sonra ayna anda yarışarak günü tamamladı.

        Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler, cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında akşam takdim edilecek.

        Organizasyonun beşinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

        IRC1: X-Prime/Vartan Arutyunyan

        IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

        IRC3: My Olga/Boris Gusev

        IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva

        IRC5: Lettland/Igor Bukovskis

        IRCCHR1: Juana/Nikalai Martynkou

        IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4: Baba Yaga/Viacheslav Frolov

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