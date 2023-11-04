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        Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:07
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        Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Bitez Limanı yakınlarında 3 köpek önceki gün vatandaşlarca hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde ağızlarından köpükler gelen köpeklerden ikisi telef olurken, biri de veterinere götürüldü.

        Durumu ağır olan köpeğin tedavisine devam ediliyor. Ayrıca aynı bölgede bir köpek daha ağzından köpük gelmiş halde ölü bulundu.

        Bodrum Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce araştırma yapıldı. Şüpheli olduğu düşünülen yiyecekler tutanakla alınırken bölgede yıkama çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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