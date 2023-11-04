Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Bitez Limanı yakınlarında 3 köpek önceki gün vatandaşlarca hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde ağızlarından köpükler gelen köpeklerden ikisi telef olurken, biri de veterinere götürüldü.

Durumu ağır olan köpeğin tedavisine devam ediliyor. Ayrıca aynı bölgede bir köpek daha ağzından köpük gelmiş halde ölü bulundu.

Bodrum Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce araştırma yapıldı. Şüpheli olduğu düşünülen yiyecekler tutanakla alınırken bölgede yıkama çalışması yapıldı.