Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Güngör

Çağdaş Bodrumspor: Artis 16, Can Uğur Öğüt, Warren 12, Alibegoviç 20, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 8, Berkay Genç , Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Düverioğlu 2, Cavit Ege Havsa , Johnson 20

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Ray 8, Perez 6, Upson 10, Gani Erdi Gülaslan, Can Kurt, Leon Harun Apaydın 11, Emircan Koşut 4, Onar 2, Ata Kahraman, Murat Erensoy, Bruinsma 16

1. Periyot: 26-20

Devre: 48-37

3. Periyot: 65-60

Normal süre: 72-72

MUĞLA

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