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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:44
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Güngör

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 16, Can Uğur Öğüt, Warren 12, Alibegoviç 20, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 8, Berkay Genç , Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Düverioğlu 2, Cavit Ege Havsa , Johnson 20

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Ray 8, Perez 6, Upson 10, Gani Erdi Gülaslan, Can Kurt, Leon Harun Apaydın 11, Emircan Koşut 4, Onar 2, Ata Kahraman, Murat Erensoy, Bruinsma 16

        1. Periyot: 26-20

        Devre: 48-37

        3. Periyot: 65-60

        Normal süre: 72-72

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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