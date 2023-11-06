Fethiye'de süper yat "Attila"ya yakıt ikmali yapıldı
Cayman Adaları bayraklı " Attila" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Cayman Adaları bayraklı " Attila" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 64 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.
İtalya'da 2019'de inşa edilen yat, havuz, sauna, hamam, masaj odası ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.
Çelik gövdesiyle dikkati çeken süper yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor, 17 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.
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