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        Fethiye'de süper yat "Attila"ya yakıt ikmali yapıldı

        Cayman Adaları bayraklı " Attila" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:57
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        Fethiye'de süper yat "Attila"ya yakıt ikmali yapıldı
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        Cayman Adaları bayraklı " Attila" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 64 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

        İtalya'da 2019'de inşa edilen yat, havuz, sauna, hamam, masaj odası ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

        Çelik gövdesiyle dikkati çeken süper yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor, 17 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.

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        Galeri
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