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        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:24
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        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yusuf Durgun'un (46) kullandığı 48 AAL 507 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Durgun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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