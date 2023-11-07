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        Yelken: 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda yelkencilerin mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:56
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        Yelken: 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda yelkencilerin mücadelesi başladı.

        Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışlara, 20 ülkeden 98 teknede 800 yelkenci katılıyor.

        Havanın durgun olması nedeniyle yarışa katılan sporcular, uzun süre rüzgar bekledi. Yeterli rüzgarın çıkmasıyla yarış, 2 saatlik gecikmeyle başlatıldı.

        Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine, Göcek'in yarışlarla deniz turizminde bir marka olduğunu söyledi.

        Sporcuların Göcek'teki yarışların yapılmasını beklediğini ve aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını anlatan Gençaslan, katılımcı sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

        Yarışlar, 10 Kasım'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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