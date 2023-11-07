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        GÜNCELLEME - Fethiye'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:37
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        GÜNCELLEME - Fethiye'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T'yi (33) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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