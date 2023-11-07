GÜNCELLEME - Fethiye'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T'yi (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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