Bodrum'da 1 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 1 yabancı uyruklu yakalandı, lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından 1 düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Düzensiz göçmen, bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.