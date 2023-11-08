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        Bodrum'da park halindeki ambulans ve araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin park halindeki ambulans ve başka bir otomobile çarpması soncu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:06
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        Bodrum'da park halindeki ambulans ve araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin park halindeki ambulans ve başka bir otomobile çarpması soncu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Akçaalan Mahallesi Turgutreis Cumhuriyet Bulvarı'nda İlkay Ö'nün kullandığı 48 ACG 62 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halindeki bir otomobile ardından da özel bir ambulans hizmetlerine ait ambulansa çarparak durdu.

        Kazada yaralanan sürücü İlkay Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve polis ile itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Öte yandan kazaya karışan araç kullanılmaz hale gelirken, ambulansta hasar aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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