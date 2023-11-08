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        Saint Kitts ve Nevis bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire" kışlama için Marmaris'te

        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, kış aylarını Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:40
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        Saint Kitts ve Nevis bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire" kışlama için Marmaris'te
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        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, kış aylarını Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirecek.

        Antalya Limanı'ndan gelen 200 metre uzunluğundaki Saint Kitts ve Nevis bayraklı yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Limanda bütün kış boyunca kalması planlanan 37 bin grostonluk geminin, sezon hazırlıklarını da burada yapacağı öğrenildi.

        Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" hala Albatros Marina'da demirli bulunuyor.

        En lüks yatlar arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı, 90 metre uzunluğundaki "ICE" isimli yat da körfezde alagarda bekliyor.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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