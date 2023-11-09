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        Muğla Valisi Akbıyık'tan "10 Kasım" mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:31
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        Muğla Valisi Akbıyık'tan "10 Kasım" mesajı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Akbıyık, mesajında, aziz milletinden aldığı güç ve destekle her alanda büyük bağımsızlık mücadelesi vermiş, silah arkadaşlarıyla Cumhuriyet'i kurarak millete armağan eden ve 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

        Ulu Önder Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini, fedakarlıklarını çok iyi anladıklarını kaydeden Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında başlattığı istiklal mücadelesi ve sonrasında elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın saygınlığını kazanmış kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır. Dönemin yokluk ve imkansızlıklarına boyun eğmeden elde ettiği zaferlerle milletimizin içinde bulunduğu karanlığı aydınlığa çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize aşıladığı milli mücadele ruhu ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü zorluğun nasıl aşılabileceğini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, onun ideallerini ve hedeflerini 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyor, bir asrı deviren Cumhuriyetimizi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza dek koruma ve yaşatma kararlılığını sürdürüyoruz."

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