AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den "10 Kasım" mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Otgöz, mesajında, Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli lider ve devlet adamlarından biri olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Dört bir yanından işgale uğrayan vatan topraklarını savunmak için, yokluklar içerisinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri dehası, yönetim anlayışı, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini ifade eden Otgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emperyalizme açtığı bayrak ile mazlum ülke ve milletlere de örnek olan Atatürk, yaptıkları ve eserleri ile bugün halen yaşamaktadır. Atatürk, Türk Milleti'nin asla esir edilemeyeceğini, bayrak, vatan ve bağımsızlık için gözünü kırpmadan canını ortaya koyacağını yaktığı kurtuluş meşalesi ile tüm dünyaya haykırmıştır. Yaşadığı dönemin çok ilerisindeki görüş ve düşünceleri ile modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Atatürk’ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını yaşatmaya devam ediyoruz. Atatürk’ün büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz bugün emin ellerdedir. İlelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmek de asli görevimizdir. Bizlere düşen görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımaktır. Aziz milletimizin gayretleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde daha gelişmiş ve daha saygın bir konuma ulaşacağız. Atatürk'ün koyduğu hedefleri de bir bir yakalayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."