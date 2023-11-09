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        GÜNCELLEME - Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:40
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        GÜNCELLEME - Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda, İbrahim A'nın kullandığı 31 HM 081 plakalı Hatay Nur Seyahat'e ait otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 48 DC 747 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Devrilerek karşı şeride geçen otomobilde bulunan Hüseyin Dursun'un yaşamını yitirdiği, Ünal T, Taylan T. ve Ahmet Z'nin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı iddia edildi.

        Jandarma ekipleri, otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personeli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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