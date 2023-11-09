GÜNCELLEME - Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda, İbrahim A'nın kullandığı 31 HM 081 plakalı Hatay Nur Seyahat'e ait otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 48 DC 747 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilerek karşı şeride geçen otomobilde bulunan Hüseyin Dursun'un yaşamını yitirdiği, Ünal T, Taylan T. ve Ahmet Z'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı iddia edildi.

Jandarma ekipleri, otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personeli olduğu öğrenildi.

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