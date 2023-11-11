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        Yabancı yamaç paraşütü pilotu eğitmenlerinden "Babadağ övgüsü"

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine, farklı ülkelerden öğrencileri yamaç paraşütü eğitimi için getiren eğitmenler Babadağ'a hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:19
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        Yabancı yamaç paraşütü pilotu eğitmenlerinden "Babadağ övgüsü"
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine, farklı ülkelerden öğrencileri yamaç paraşütü eğitimi için getiren eğitmenler Babadağ'a hayran kaldı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, eşsiz güzellikteki manzarasının yanı sıra 1200, 1700, 1800 ve 1900 kotlarındaki pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veriyor.

        Uygun hava koşullarıyla 12 ay uçuş imkanı sunan Babadağ, sezonun ardından yamaç paraşütü sporuna yeni başlayan ve tecrübe kazanmak isteyen dünyanın farklı ülkelerindeki paraşüt tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Özellikle acil durum eğitimi almak isteyen pilotlar, deniz üzerinde yaptıkları eğitimde zaman zaman yedek paraşütlerini açarak denize iniş yapıyor.

        Fransa'dan 22 öğrenci ile ilçeye gelen yamaç paraşütü eğitmeni David Eyraud, AA muhabirine, 30 yıldan fazladır Fransa'da yamaç paraşütü eğitimi verdiğini söyledi.

        Çok iyi yamaç paraşütü eğitmenleriyle Ölüdeniz'e geldiklerini ifade eden Eyraud, "Burası, deniz manzarası ve birçok mimarisiyle yamaç paraşütü yapmak için mükemmel bir yer. Ölüdeniz'in birçok noktasında pratik yapabiliyoruz. Teleferik ile yamaca ulaştık, burası yamaç paraşütünü deneyimlemek ve kursunu vermek için gerçekten çok uygun bir nokta. Eğitimci olacak adaylara kurs vermek için burası mükemmel bir yer." diye konuştu.

        İspanyol yamaç paraşütü akrobasi pilotu ve eğitmen Raul Rodriguez (48) de profesyonel olarak yamaç paraşütü akrobasisiyle ilgilendiğini ve eğitim verdiğini belirtti.

        - "Burası bizim için cennet gibi"

        Kendisinin yamaç paraşütünde tüm akrobasi stillerindeki dönüş ve manevraları denediğini dile getiren Rodriguez, "Güvenlik ve akrobasi konusunda pilotlara eğitim vermek için buradayım. Burası bizim için cennet gibi. Türklerin davranışları gibi bize sunulan şartlar çok iyi. Burada olmaktan ve akrobasi paraşütü yapmak isteyenlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Buraya kış döneminde akrobasi paraşütü yapmaya geldik çünkü hala hava güzel ve denize girebiliyoruz ve deniz suyu sıcak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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