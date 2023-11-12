Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Mustafa Batu kazandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Batu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Mustafa Batu kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Batu kazandı.

        Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde bu yıl ilki gerçekleştirilen güreşlere 63'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı.

        Güreşler sırasında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Bazı pehlivanlar sahadan ayrıldı, bazıları da sağanak ve doluya rağmen güreşmeye devam etti. Yağışın hafiflemesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.

        Finalde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Batu birinci oldu.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede yıllardır yapılmayan ata sporunu yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yağmura rağmen vatandaşların pehlivanları desteklediklerini belirten Karaca, gelecek yıllarda daha büyük organizasyon yapacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2
        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Çağdaş Bodrum Spor - Beşiktaş Emlakjet: 82-90
        Çağdaş Bodrum Spor - Beşiktaş Emlakjet: 82-90
        Eski maden sahaları, doğaya yeniden kazandırılacak
        Eski maden sahaları, doğaya yeniden kazandırılacak
        Muğla'da "Eski Maden Sahalarının Rehabilitasyonu" paneli
        Muğla'da "Eski Maden Sahalarının Rehabilitasyonu" paneli
        Yalıkavakspor Avrupa'da tur kapısını araladı
        Yalıkavakspor Avrupa'da tur kapısını araladı