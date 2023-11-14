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        Muğla'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:00
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        Muğla'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Akar (82), evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamadığı Alzheimer hastası eşi Melehat Akar'ın (80) kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve komando timleri yönlendirildi.

        Bölgede dron ile yürütülen arama çalışmasına, iz takip köpeği de destek veriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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