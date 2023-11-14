Muğla'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Akar (82), evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamadığı Alzheimer hastası eşi Melehat Akar'ın (80) kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve komando timleri yönlendirildi.

Bölgede dron ile yürütülen arama çalışmasına, iz takip köpeği de destek veriyor.

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