Muğla'da kaybolan kadın ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Gölbent Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Melehat Akar (80) için dün başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekipleri ile komando timlerince aranan Akar'ın cansız bedeni evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu.

Akar'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

- Olay

Mehmet Ali Akar'ın (82) dün evden ayrıldıktan sonra haber alamadığı Alzheimer hastası eşi Melehat Akar'ın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.