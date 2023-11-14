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        Muğla'da kaybolan kadın ölü bulundu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:14
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        Muğla'da kaybolan kadın ölü bulundu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

        Gölbent Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Melehat Akar (80) için dün başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekipleri ile komando timlerince aranan Akar'ın cansız bedeni evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu.

        Akar'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

        - Olay

        Mehmet Ali Akar'ın (82) dün evden ayrıldıktan sonra haber alamadığı Alzheimer hastası eşi Melehat Akar'ın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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