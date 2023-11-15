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        Bodrum'a sezonun son gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun son yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:17
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        Bodrum'a sezonun son gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun son yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi.

        Çeşme Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 180 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide ağırlıklı ABD'li ve İngiliz 543 yolcu ile 428 personel bulunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanlarda gezdi.

        Geminin gece saatlerinde Sömbeki (Simi) Adası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        Bu geminin sezonun son kruvaziyeri olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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