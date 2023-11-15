Bodrum'a sezonun son gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun son yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi.

Çeşme Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 180 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide ağırlıklı ABD'li ve İngiliz 543 yolcu ile 428 personel bulunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanlarda gezdi.

Geminin gece saatlerinde Sömbeki (Simi) Adası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bu geminin sezonun son kruvaziyeri olduğu bildirildi.

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