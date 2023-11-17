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        Babadağ'dan 200 bin yamaç paraşütü uçuş hedefi aşıldı

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan ekim ayı sonu itibarıyla 224 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:04
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        Babadağ'dan 200 bin yamaç paraşütü uçuş hedefi aşıldı
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan ekim ayı sonu itibarıyla 224 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce macera tutkununa ev sahipliği yapıyor. Kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

        Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

        Babadağ'dan bu yıl için konulan 200 bin uçuş hedefi ekim sonu itibarıyla 224 bin uçuşla aşıldı.

        Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, sezonun yoğun geçtiğini söyledi.

        Ekim ayı sonu itibarıyla 224 bin yamaç paraşütü uçuşu sayısına ulaşıldığını belirten Koçak, "Yılın bitmesine 2 ay kala geçen seneki 198 bin uçuşu çok geçtik. 198 bin, Babadağ'ın uçuş rekoruydu. Kendi rekorumuzu geçtik, her geçen gün de ilerliyoruz." dedi.

        - 240 bin uçuşa ulaşılması bekleniyor

        Koçak, yıl sonunda 240 bin yamaç paraşütü uçuşuna ulaşılacağının öngörüldüğünü aktardı.

        Kurulan teleferik tesisiyle Babadağ'ı dünyaya başka şekilde de göstermeyi başardıklarını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

        "Burada Dünya Yamaç Paraşütü Akrobasi Kupası düzenledik. Bu, Dünya Hava Sporları Federasyonunun Türkiye'de düzenlediği ilk organizasyondu. İlki çok iyi geçince ikincisini de yaptık. Önümüzdeki yıl iki organizasyonu arka arkaya yaparak burayı daha büyük kitlelere tanıtacağız. Bu tür hamlelerle uçuş için bölgeye farklı milletlerden gelen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Burası dünyanın en önemli ve güzel uçuş alanlarından birisi değil, en iyisi. Yamaç paraşütü iniş alanlarının kapasitesinin büyütülmesi çalışmasıyla gelecek yıllarda uçuş kapasitesi belki 300 binlere çıkacak. Biz de 300 bini sıradan uçuş sayısı olarak konuşuyor olacağız."

        Koçak, spor turizmi aracılığıyla dünyaya Babadağ, Ölüdeniz, Fethiye ve ülkenin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

        Babadağ'dan yapılan uçuşların yarısının turistik uçuşlar olduğuna işaret eden Koçak, "Bunların çoğu da yabancı ülkelerden gelen misafirlerimiz. Kimisi sadece burada uçmak için tatil planlaması yapıyor. Kimisi gelmişken yamaç paraşütü yapıyor. Buradan yapılan uçuşlar sadece Babadağ'a değil bölge esnafına ekonomik katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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