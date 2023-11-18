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        Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:46
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        Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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