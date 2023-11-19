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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını 28-19 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:44
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını 28-19 yendi.

        Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını da Türkiye temsilcisi, 14-10 önde geçti.

        Bu skorla Armada Praxis Yalıkavakspor son 16 turuna yükseldi.

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