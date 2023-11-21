Fethiye'de elektrikle çalışan çöp kamyonu hizmete başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrikle çalışan yeni çöp kamyonuyla hizmet vermeye başladı.

Ford tarafından üretilen ve Fethiye Belediyesine bağışlanan aracın 1 yıl boyunca deneneceği bildirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geleceğe çevre dostu adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Belediye olarak çevre bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Karaca, "Çöp toplama hizmetlerimizi daha sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla yüzde yüz elektrikli çöp kamyonunu filomuza dahil ettik. Şehrimizi daha temiz ve sağlıklı bir yer haline getirme kararlılığımızı, bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ford Otosan'a, belediyemize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.