Muğla'da bir kişi, çift sürdüğü tarlada ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, çift sürmek için gittiği tarlada ölü bulundu.

Ovakışlacık Mahallesi'ndeki tarlaya çift sürmeye giden Bayram Balcı'dan (28), haber alamayan yakınları bölgeye gitti.

Balcı'yı tarlada hareketsiz yerde yatar vaziyette, traktörü de Balcı'nın yaklaşık 30 metre ilerisinde devrilmiş halde bulanlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörün arkasındaki çift sürme aparatının altında kaldığı değerlendirilen Balcı'nın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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