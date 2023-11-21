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        Muğla'da bir kişi, çift sürdüğü tarlada ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, çift sürmek için gittiği tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:13
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        Muğla'da bir kişi, çift sürdüğü tarlada ölü bulundu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, çift sürmek için gittiği tarlada ölü bulundu.

        Ovakışlacık Mahallesi'ndeki tarlaya çift sürmeye giden Bayram Balcı'dan (28), haber alamayan yakınları bölgeye gitti.

        Balcı'yı tarlada hareketsiz yerde yatar vaziyette, traktörü de Balcı'nın yaklaşık 30 metre ilerisinde devrilmiş halde bulanlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Traktörün arkasındaki çift sürme aparatının altında kaldığı değerlendirilen Balcı'nın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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