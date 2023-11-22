AK Parti MKYK Üyesi Gökcan, Fethiye'de partililerle buluştu

AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Parti ilçe binasında gerçekleşen toplantıda, Fethiye Belediye başkan aday adayları kendilerini tanıtarak kısa konuşma yaptı.

Gökcan, yaptığı konuşmada, yerel seçimlerle ilgili çalışmanın hızla sürdüğünü söyledi.

Muğla'da temayül yoklaması yapılacağını belirten Gökcan, "Teşkilatımızın görüşlerini pazar günü alacağız. En doğru adayı bulmak adına anket ve kamuoyu yoklamaları yapılıyor. AK Parti'nin patronu millettir. Hemşehrimiz ne isterse o olacak. İlimizde ve ilçelerimizde kimi belediye başkanı görmek istiyorlarsa o olacak. Sözüz de kararı da milletimiz verecek." dedi.

Gökcan, yerel seçimlerde AK Parti, Cumhur İttifakı'nda olmayan 6 ilçe ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını kaydetti.

Muğla ve ilçelerini karış karış dolaştıklarını dile getiren Gökcan, Fethiye Körfezi kirliliği, altyapı, ulaşım ve imar gibi konulardaki sorunları anlattı.

Muğla'da 7 belediyenin Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirten Gökcan, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin büyükşehirden göremediği hizmetleri merkezi hükümet olarak yapmaya çalıştık. Seçim zamanı hep 'Davul birinde tokmak birinde olmasın.' demiştim. 'Davul da tokmak da Cumhur İttifakı'nda olsun.' Yani büyükşehir belediyesini almadan 13 belediyeyi de alsak Muğla'da sonuç alamayız. Muğla'mızın git gide artan kronik problemleri var. Büyükşehiri almadan bu dönem Cumhur İttifakı'yla buluşturamadığımız müddetçe kentin kronik problemlerini çözme ihtimalimiz yok."