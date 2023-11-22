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        Marmaris'te görüntüleme cihazıyla yeri tespit edilen kediyi AKUT kurtardı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi, AKUT ekibi çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:35
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        Marmaris'te görüntüleme cihazıyla yeri tespit edilen kediyi AKUT kurtardı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi, AKUT ekibi çıkardı.

        Armutalan Mahallesi'nde bir apartmandan kedi sesi gelmesi üzerine havalandırma boşluğuna düşmüş kediyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine gelen Marmaris AKUT ekibi, görüntülenme cihazı ile yerini tespit ettiği kediyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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