Marmaris'te görüntüleme cihazıyla yeri tespit edilen kediyi AKUT kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi, AKUT ekibi çıkardı.

Armutalan Mahallesi'nde bir apartmandan kedi sesi gelmesi üzerine havalandırma boşluğuna düşmüş kediyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen Marmaris AKUT ekibi, görüntülenme cihazı ile yerini tespit ettiği kediyi kurtardı.