Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'ten Bodrum'a ziyaret Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve Müsteşar Dragan Krivokapic, Bodrum Belediyesini ziyaret etti.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve Müsteşar Dragan Krivokapic, Bodrum Belediyesini ziyaret etti.

Heyet, Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci ve Belediye Meclis Üyesi Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi.

Büyükelçi Kastratovic ve Müsteşar Krivokapic, ziyarette turizmle ilgili tecrübelerini anlatarak, şehirler arasındaki yapısal ve ekonomik durumları değerlendirdi.

Kastratovic ziyarette, Bodrum ve Karadağ'ın birçok alanda aynı dokuya sahip olduğunu, Akdeniz ve bulundukları ülkeler için önemli turizm noktası arasında yer aldıklarını söyledi.

Her iki şehrin yakın gelecekte tesis edeceği muhtemel kardeş şehir ilişkisi kapsamında, başarılı birçok uygulama, tecrübe ve turizm koridoru ile yapısal ve ekonomik açıdan daha gelişmiş seviyelere ulaşabileceklerini ifade eden Kastratovic, hem ülke geneli hem de Budva kentine dair son yıllarda ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında gelişmeler yaşandığını anlattı.

Başkan Vekili Mandalinci ise Bodrum ve Budva şehirlerinin, Akdeniz havzasının vazgeçilmez birer önemli turizm noktası olduğuna işaret ederek, son yıllarda gerek tatil gerek iş kurmak amacıyla Bodrum dahil Türkiye'den Karadağ'a seyahat eden insanların sayısının giderek arttığını belirtti.