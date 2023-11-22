Bodrum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü evinde Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezası bulunan Üzeyir Ergün ve kaleci Diogo Sousa ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eren Albayrak Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden Cenk Şen, Omar Imeri ve Pedro Brazao'nun maç gününe kadar durumlarının netlik kazanacağı belirtildi.

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 21 puanla toplayan Bodrum FK, 5'inci sırada bulunuyor.

Maçla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, zor ve iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Her maça hazırlandıkları gibi bu maça da hazırlanmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdemir, "Kart cezalarımız ve sakatlarımız biraz yoğun ama dönem dönem bunlar olacaktır. İnişler çıkışlar olacaktır ve biz de öyle bir an yaşıyoruz. Kadromuz 25 kişi ve eksik olan arkadaşlarımızın yerini doldurabilecek, onlar kadar oynayabilecek arkadaşlarımız var. Maçlarda uzun süre oynanmadığı için oynayanlarda bir düşüklük olabilir. Oyun odaklı sistemimizi Adanaspor maçında da sürdürmeye çalışacağız." diye konuştu.

Takımın kalecisi Bahri Can Tosun da maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu maçta kaleyi ben koruyacağım ve çok heyecanlıyım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Adanaspor iyi bir takım ve bizi zorlayacağını düşünüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.