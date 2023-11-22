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        Fethiye'de süper yat "Romea"ya yakıt ikmali yapıldı

        Cayman Adaları bayraklı "Romea" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:59
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        Fethiye'de süper yat "Romea"ya yakıt ikmali yapıldı
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        Cayman Adaları bayraklı "Romea" adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 82 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

        Almanya'da 2015'te inşa edilen yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor ve 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 1 milyon 100 bin avro olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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