Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki bir işletmede yangın çıktığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası işletme kullanılamaz hale geldi.

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