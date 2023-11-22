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        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:01
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        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki bir işletmede yangın çıktığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası işletme kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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