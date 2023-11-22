Muğla'da "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" paneli düzenlendi

Muğla'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" konulu panel düzenledi.

Muğla Aile Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan KADEM İl Temsilcisi Dr. Eriş Başaran Akça, 25 Kasım'ın tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu ve şiddetle mücadelenin altının çizildiği önemli bir gün olduğunu söyledi.

Pek çok kadının en güvende olması gerektiği yerde yakınları tarafından şiddete uğradığını belirten Akça, "Fakat bazen sesini bile duyuramıyor. Bir kısmı cinayete kurban gidiyor. Böyle uluslararası bir günün olması, bu acıların son bulması için farkındalık oluşturmak adına çok çok kıymetli. Bundan dolayı biz kadınların onuru ile korkmadan ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla bütün gücümüzle çalışmaktayız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ise siyasette, sanatta, eğitimde, çalışma hayatında, toplum hayatında ve aile hayatında kadının gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılarak, pozitif ayrımcılık ilkesiyle önemli mesafelerin katedildiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin kadının yaşam kalitesinin düşmesi, demokratik süreçlere katılımın azalması, şiddet ve saldırganlık içeren eylemlerin kuşaktan kuşağa aktarılması riskinin şiddetin sosyal sonuçları arasında yer aldığını vurgulayan Toprakçı, şöyle konuştu:

"Nedenleri ve sonuçları bakımından çok boyutlu bir sorun alanı olan şiddetle mücadelenin ancak çok yönlü ve kapsamlı çalışmalarla ve bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Şiddet, kadının başarısını gölgeleyen, kadının kazanımlarının önüne geçen bir sorun olarak hepimizin ortak mücadele alanıdır. Kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu alandaki mücadelemize sıfır tolerans anlayışı ile sürdürdüğümüzü burada bir kez daha belirtmek isterim. Kadına yönelik her türlü kötü muameleyi, ihmali, istismarı, sömürüyü ortadan kaldırmaya kararlıyız."

Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu moderatörlüğünde Muğla Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Tuba Deniz Aydın ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Melek Melis Birkan "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" konulu sunumunu yaptı.