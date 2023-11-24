Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrumspor, Bahçeşehir Koleji maçına odaklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrumspor, Bahçeşehir Koleji maçına odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Menteşe Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan üst üste gelen mağlubiyetlerin, takımın moralini bozmadığını söyledi.

        Dönem dönem hataları olsa da genel anlamda her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Arslan, "Kazanabilmemiz daha mümkün olan maçlar da geliyor. Açıkçası fikstürün bizim adımıza biraz daha avantajlı maçlarına doğru geliyoruz." dedi.

        İç sahada hedeflerinin ligde her takımla mücadele edip kazanmak olduğunu vurgulayan Arslan, iç sahada oynadıkları bütün maçları kazanmak istediklerini kaydetti.

        Bahçeşehir Koleji'nin ligin önemli yatırım yapan ciddi bütçeli takımlarından biri olduğunu anlatan Arslan, takımın hazır olduğunu ve seyircileri maça beklediklerini ifade etti.

        Takım oyuncularından Christopher Tirrell Warren ise Bodrum'u çok sevdiğini ve her maçta takımın daha iyiye gittiğini söyledi.

        Profesyonel oyunculuk hayatında 15-16 takımda oynadığına işaret eden Warren, "Daha önce Süper Lig'de de oynadım. Takım olarak her maçta deneyimlerimizin üzerine koyarak devam ediyoruz. Daha rahat kazanacağımız maçları oynayacağımız günler yakın." diye konuştu.

        Şu an lig hakkında bir şey söylemek için erken olduğunu anlatan Warren, hedeflerini play-off olarak koyduklarını dile getirdi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da kamyonet sürücüsünün köpeğe sert cisimle vurması kamerada
        Bodrum'da kamyonet sürücüsünün köpeğe sert cisimle vurması kamerada
        Bodrum FK evinde Adanaspor'la oynayacak
        Bodrum FK evinde Adanaspor'la oynayacak
        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir
        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan BM'nin gündemindeki plastik anlaşmasına...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan BM'nin gündemindeki plastik anlaşmasına...
        Muğla'da "Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu başl...
        Muğla'da "Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu başl...
        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı