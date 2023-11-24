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        Bodrum'da kamyonet sürücüsünün köpeğe sert cisimle vurması kamerada

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle yoldan geçen sürücünün kendisine havlayan köpeğe sert cisimle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:40
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        Bodrum'da kamyonet sürücüsünün köpeğe sert cisimle vurması kamerada
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle yoldan geçen sürücünün kendisine havlayan köpeğe sert cisimle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'tan kamyonetiyle geçen kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, aracı duraklattıktan sonra havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe elindeki sert cisimle vurdu.

        Durumu fark eden ve kamyonetin arkasından koşan köpeğin sahibi, araca yetişemedi. Köpeğin sahibi jandarmaya giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

        Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün köpeğe vurarak uzaklaştığı ve geri dönerek kamyonetiyle aynı bölgeden geçtiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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