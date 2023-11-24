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        Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:23 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:55
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        Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

        Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada D.D, annesini bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı.

        Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

        Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Figen B'nin cenazesi otopsi için Bodrum Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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