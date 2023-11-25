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        ILCA 6 Yelken Genç Milli Takımı adayları, Muğla'daki kampta performanslarını gösterdi

        ILCA 6 Yelken Genç Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampta yelken açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:48
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        ILCA 6 Yelken Genç Milli Takımı adayları, Muğla'daki kampta performanslarını gösterdi
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        ILCA 6 Yelken Genç Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampta yelken açtı.

        Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen ve altı gün süren kampa 14 sporcu katıldı.

        Yalıkavak Yelken Kulübünün tesislerinden denize açılan yelkenciler, ILCA Milli Takımı Antrenörü Onur Derebaşı ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Antrenörü Hasan Sal eşliğinde antrenman yaptı.

        Antrenör Onur Derebaşı, AA muhabirine, TYF Yelken Ligi 1. Ayak Yarışları kapsamında geçen ay yapılan 2023 ILCA Türkiye Şampiyonası sonucunda belirlenen milli takım aday sporcularının kampa davet edildiğini söyledi.

        2024 için milli takım seçme sistemine göre sporcuların, üç ayaktan oluşan yarışların sonucunda belirleneceğini aktaran Derebaşı, "Birinci ayak yarışlarını geçen ay yaptık. Yarışlar tamamlandığında en iyi sporcuları milli takım kamplarına ve yarışlarına devam ettireceğiz. Bu sınıfta beşi erkek sekiz sporcu milli takımda yarışacak. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gidecekler." diye konuştu.

        Sporcular, kampta deniz üzerinde farklı hava koşullarındaki antrenmanların yanı sıra karada da eğitimlere katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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