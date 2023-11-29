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        Bodrum'da kuvvetli rüzgar yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:19
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        Bodrum'da kuvvetli rüzgar yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

        İlçede dün akşamdan bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kumbahçe Mahallesi açıklarında tonozdan ayrılan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne Paşatarlası sahiline sürüklendi. Karaya oturan ve yan yatan tekne için kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi. İlçede amatör denizciler de teknelerini dalgalardan korumak için çaba sarf etti.

        Bazıları zarar görmemesi için teknelerini vinçle bulunduğu yerden aldı. Bodrum-Datça feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

        İlçede olumsuz hava koşullarının devam edeceği, zaman zaman sağanağın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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