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        Muğla'da soba gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Milas ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:19
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        Muğla'da soba gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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        Muğla’nın Milas ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan Hatice ve Ekrem Ç'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla çift ile çocukları Yağmur ve Mehmet Ali Ç. baygın halde bulundu.

        Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Ailenin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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