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        Muğla'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:21
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        Muğla'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

        Turgay Ulusoy (59) idaresindeki 48 BB 3051 plakalı minibüsün Fethiye-Antalya kara yolundaki muayene istasyonunun önünde aniden durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün olay anında boş olduğu öğrenildi.

        İncelemelerin ardından Ulusoy'un cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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