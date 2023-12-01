Muğla'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Turgay Ulusoy (59) idaresindeki 48 BB 3051 plakalı minibüsün Fethiye-Antalya kara yolundaki muayene istasyonunun önünde aniden durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün olay anında boş olduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından Ulusoy'un cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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