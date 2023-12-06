Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Uşaklılar sahil bölgesinde gezenler, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

Deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince sahilden alındı.​​​​​​​

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