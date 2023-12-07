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        Bodrumspor judo takımı oyuncuları kuşak takma heyecanı yaşadı

        Bodrumspor Judo Takımı oyuncuları, antrenörler tarafından yapılan sınavın ardından beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:18
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        Bodrumspor judo takımı oyuncuları kuşak takma heyecanı yaşadı
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        Bodrumspor Judo Takımı oyuncuları, antrenörler tarafından yapılan sınavın ardından beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı.

        Bitez Spor Salonunda düzenlenen törene Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Judo Branş Sorumlusu Nihal Ermiş, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, judo konseyi üyesi Ahmet Apaydın, Namık Canca, sporcular ve aileleri katıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, antrenörler tarafından yapılan sınavdan geçen beyaz kuşak sahibi 30'dan fazla sporcu sarı kuşağa geçti. Sporcular için kuşak bağlama yapıldı.

        Kuşak töreninin ardından, Muğla'da geçtiğimiz haftalarda yapılan judo şampiyonasında dereceye giren sporcuların madalyaları takdim edilirken, elde edilen ikincilik ve üçüncülük kupaları da kulübe teslim edildi.

        Nihal Ermiş, burada yaptığı konuşmada, spora destek vermeye devam edeceklerini, çocuklara spor sevgisini aşılamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

        Kaya Muzaffer Ilıcak da Bodrum'da daha önce judonun yapılmadığını belirterek, "Judo konseyimizin çalışmalarıyla Bodrum'a judoyu tanıttık. Bu süreçte judoya sporcu kazandırmaya ve başarılar elde etmeye başladık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Bodrumspor judo konseyi üyesi Ahmet Apaydın ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek kısa zamanda güzel başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

        Program konuşmalar ve toplu fotoğraf çektirimin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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