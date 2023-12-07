Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor maçına odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u evinde konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da aldığı Galatasaray Ekmas galibiyeti ile önemli bir puanı hanesine yazan Çağdaş Bodrumspor, seyirci avantajı ve galibiyet morali ile maçı kazanmak istiyor.

Menteşe Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan, takımın her maçta daha da birbiri ile uyum yakaladığını ve sahada daha iyi bir oyun sergilediğini söyledi.

Kazandıkları Galatasaray galibiyetinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirten Arslan, "Evimizdeki hedef maçlarımızdan biri olan Reeder Samsunspor maçı ligdeki mücadelemiz açısında bizim için çok daha önemli bir hale geldi. Sezonda hedef maçlarımızdan birisi o yüzden muhakkak kazanmak istiyoruz." dedi.

Hedeflerinin kendi sahalarında her maçı kazanmak olduğuna vurgu yapan Arslan, Reeder Samsunspor maçının 10 hafta sonunda sıralama anlamında da büyük önem taşıdığını ifade etti.