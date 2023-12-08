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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:20
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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