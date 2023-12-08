Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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