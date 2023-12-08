Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı

Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup, başladı.

Bodrum Akyarlar'da düzenlenen yarışlara katılan yerli ve yabancı 12 takım, J/70 sınıfı teknelerle şampiyon olmak için mücadele veriyor.

Turnuvanın açılış törenine katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilk kez düzenlenen organizasyonda yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyon idari ve sportif direktörü Burak Zengin, yarışlarda üst düzey mücadelenin yaşanacağını belirterek, teknik açıdan olimpiyat yarışları seviyesinde bir turnuva düzenlediklerini ifade etti.

Turnuvanın uluslararası koordinatörü Kate Tsepliaeva ise şampiyonaya dünyadan kısa sürede ilginin daha da artacağı söyledi.

- Yarışlar, yağış nedeniyle gecikmeli başladı

Bodrum'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sporcular bir süre kıyıda beklemek zorunda kaldı. Hava koşullarında şartların uygun hale gelmesiyle birlikte tekneler, Ege Denizi'ne yelken açtı.

Yarışlar, iki gün daha sürecek.