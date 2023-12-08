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        Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı

        Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:58
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        Tenzor International Cup, Bodrum'da başladı
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        Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup, başladı.

        Bodrum Akyarlar'da düzenlenen yarışlara katılan yerli ve yabancı 12 takım, J/70 sınıfı teknelerle şampiyon olmak için mücadele veriyor.

        Turnuvanın açılış törenine katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilk kez düzenlenen organizasyonda yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

        Organizasyon idari ve sportif direktörü Burak Zengin, yarışlarda üst düzey mücadelenin yaşanacağını belirterek, teknik açıdan olimpiyat yarışları seviyesinde bir turnuva düzenlediklerini ifade etti.

        Turnuvanın uluslararası koordinatörü Kate Tsepliaeva ise şampiyonaya dünyadan kısa sürede ilginin daha da artacağı söyledi.

        - Yarışlar, yağış nedeniyle gecikmeli başladı

        Bodrum'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sporcular bir süre kıyıda beklemek zorunda kaldı. Hava koşullarında şartların uygun hale gelmesiyle birlikte tekneler, Ege Denizi'ne yelken açtı.

        Yarışlar, iki gün daha sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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