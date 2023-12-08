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        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:24
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        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botta tespit edilen 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmenlerin ifadelerinde içlerinden bir grubun kendi imkanlarıyla Kuyruk Adası'na çıktığını belirtmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından adada mahsur kalan 32 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

        Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik botları tarafından farklı zamanlarda iki düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı da tespit edildi.

        Durdurulan iki lastik botta 66 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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