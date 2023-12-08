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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:05
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Y﻿ener Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 19, Can Uğur Öğüt, Warren 4, Alibegovıc 11, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Hakan Yapar 5, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 6, Ahmet Duverioğlu 16, Cavit Ege Havsa, Johnson 3,

        Reeder Samsunspor: Kyser 14, Bora Satır, Engin Kalkan 4, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 13, Arda Berk Kaya, Henry 7, Mooney 17, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 15,

        1. Periyot: 25-25

        Devre: 40-44

        3. Periyot: 58-58

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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