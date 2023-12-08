Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Y﻿ener Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner

Çağdaş Bodrumspor: Artis 19, Can Uğur Öğüt, Warren 4, Alibegovıc 11, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Hakan Yapar 5, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 6, Ahmet Duverioğlu 16, Cavit Ege Havsa, Johnson 3,

Reeder Samsunspor: Kyser 14, Bora Satır, Engin Kalkan 4, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 13, Arda Berk Kaya, Henry 7, Mooney 17, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 15,

1. Periyot: 25-25

Devre: 40-44

3. Periyot: 58-58

MUĞLA

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