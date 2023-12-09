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        Bodrum FK-Tuzlaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, son dakika gollerinin üstesinden gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:45
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        Bodrum FK-Tuzlaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, son dakika gollerinin üstesinden gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, geçen yıldan bu yana son saniye gollerinin çok olmaya başladığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

        Takım olarak yaklaşık 1,5 yıl bulundukları ligde her şeyin üstesinden geldiğini ama son saniye gollerinin üstesinden gelemediklerini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Son dakika gollerinin nasıl üstesinden geleceğimizi bilemiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Çok iyi niyetli bir takımız. Rakip ceza sahamıza girmeden bir puan alıp gitmesi, bizden iki puan çalması bizi çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Futbol bu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Mücadele gösteren, kazanmak isteyen oyuncularımı kutluyorum. Ama maalesef çok üzgünüm, olmadı. Olanla yetinip yolumuza devam edeceğiz."

        - Tuzlaspor cephesi

        Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Bekir İrtegün ise Bodrum FK'nin zor bir deplasman olduğunu kaydetti.

        Bodrum'un futbol adına çok güzel bir yer olduğunu belirten İrtegün, şunları söyledi:

        "Bodrum'da oynamak çok keyifliydi. Geçen hafta galip geleceğimiz maçı berabere bitirmiştik. Bu hafta da son dakikada berabere kaldık. Futbolun cilvesi diyelim. Oyun olarak düşüktük ama zaman zaman böyle oyunlar olabiliyor. İyi takımlarla kritik maçlar oynuyoruz. Alınan bir puan çok değerlidir. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

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