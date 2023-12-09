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        Denizli'den yola çıkan Yörükler kışı geçirmek için Muğla'ya göçtü

        Konargöçer bir yaşam süren Yörükler, hayvanlarını otlatmak için Denizli'den 200 kilometrelik yolu yaya olarak katederek Muğla'nın Milas ilçesine göçtü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:45
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        Denizli'den yola çıkan Yörükler kışı geçirmek için Muğla'ya göçtü
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        Konargöçer bir yaşam süren Yörükler, hayvanlarını otlatmak için Denizli'den 200 kilometrelik yolu yaya olarak katederek Muğla'nın Milas ilçesine göçtü.

        Serinhisar ilçesinde yazı geçiren Karakeçililerden Kadir Günendi ve ailesi, havaların soğumasıyla kışı geçirecekleri Milas ilçesine göçmek için 15 gün önce yola çıktı.

        Keçi sürüleriyle ve binek hayvanlarla gerçekleştirilen Yörük Göçü, Milas'ın Sodra Dağı eteklerinde tamamlandı. Geleneksel Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kadir Günendi, göçün ardından yaptığı açıklamada, 400 keçisinin beslenmesini doğal olarak sağlamak amacıyla yaz için Denizli'nin Serinhisar ilçesine, kışın da Milas ilçesine göçtüklerini söyledi.

        Tamamen yürüyerek gerçekleşen göçün zorlukları olduğunu ifade eden Günendi, şöyle konuştu:

        "Hava şartlarına ve hayvanlarımızın durumuna göre göçümüz 15-20 gün sürüyor. Her gün belirli bir yerde konakladıktan sonra göçümüz devam ediyor. Zor bir göç olsa da kültürümüzü yaşatmaktan mutluyuz. Mayıs'a kadar burada kalacağız. Kış ve bahar ayında Sodra Dağı eteklerinde konakladıktan sonra hayvanlarımıza taze ot arayışı için yaz göçüne başlarız."

        Günendi, geçmişte konargöçer çok fazla Yörük olduğunu ancak günümüzde bu sayının bir veya iki olduğunu belirterek, bölgede konargöçer yaşam süren son Yörükler olarak bu geleneği sürdürmek istediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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