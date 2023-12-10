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        Marmaris'teki "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:34
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        Marmaris'teki "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği sona erdi.

        Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve üç gün süren programa, çeşitli ülkelerden 94 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katıldı.

        Bu kapsamda "Tahincioğlu GYO Hızlı Bot Kazaları, Sebepleri ve Alınabilecek Önlemler, Farkındalık", "Denizde Arama Kurtarma Faaliyetleri", "Teknelerde Yangın ve Kaza Riskleri, Risk Yönetimi", "Tazminat, Sözleşme, Teknikleri, İş Mahkemeleri, Vergi Usul Yasaları, Tazminat Talepleri", "Teknelerde Olası Kazalar ve Alınması Gereken İlkyardım Teknikleri" konularında paneller düzenlendi.

        Firmaların temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelerek tanıtım toplantıları gerçekleştirdi.

        Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğin eğitim ağırlıklı olarak uluslararası standartlarda çok faydalı geçtiğini söyledi.

        Her etkinlikle eksikliklerini görerek daha büyük katılımlara ev sahipliği yaptıklarını aktaran Karagöz, "Bu yıl konsept biraz farklı, eğitim ağırlıklı oldu. Şu ana kadar en yüksek katılımlı etkinliği yaptık. Hızlı bot kazaları ve önlemler ile ilgili bir çalıştay yaptık, çok faydası oldu. Üç günlük etkinliğimiz için mutfakta üç ay hazırlıklar yaptık. Üyelerimizin destekleri ve sektörün büyük firmalarının katkısı var. Bu etkinlik birçok bileşenin bir araya gelmesinden oluştu." diye konuştu.

        Etkinlik, katılımcılara plaket takdimi ve teşekkür konuşmalarının yapıldığı gale yemeğiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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