HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 23 yat ile 220 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak parkuru belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından, Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar körfeze çıktı.

Yarış için gerekli rüzgarı beklerken yatlarla bir süre antrenman turları atıldı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi son gün yarışı yapıldı.

İki gün süren HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda üç yarış sonucunda sınıflarına göre ilk üç sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1:

1-Matrak 2 (Orhan Özdaş), 2-Wild West (Dağhan Başpınar), 3-Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-2:

1-VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2- Strekoza (Mikhail Mischenko), 3- Vamos (Erce Demirtaş)

IRC-3:

1- Sinverguenza2 (Volodymyr Musatov), 2-Exit (Emre Derman), 3- İskorpit (Bülent Çelik)

IRC-4:

1-Clavella (Leo Kolff), 2- M2 (Hasan Çıplak), 3-Ekinoks (Tolga Vidinlisan)